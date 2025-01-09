Ледовая переправа через Суру открылась около Пильны

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В Пильнинском районе начала функционировать ледовая переправа через реку Сура, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Нижегородской области.
Как сообщает ведомство, данная автомобильная переправа соединяет Наваты и Шумерлю, обеспечивая связь между Нижегородской областью и Чувашской Республикой. Она работает в круглосуточном режиме.
Для обеспечения безопасности на переправе имеется все необходимое оборудование для спасения в случае непредвиденных ситуаций.
Допускается передвижение транспортных средств с максимальной грузоподъемностью до 3 тонн, при этом скорость движения ограничена до 10 км/ч. Постоянно проводятся измерения толщины льда.
Важно отметить, что выезд на лед на автомобиле возможен исключительно на специально обустроенных ледовых переправах, где соблюдены меры безопасности.
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