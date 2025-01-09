Ледовая переправа через Суру открылась около Пильны Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В Пильнинском районе начала функционировать ледовая переправа через реку Сура, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Нижегородской области.

Как сообщает ведомство, данная автомобильная переправа соединяет Наваты и Шумерлю, обеспечивая связь между Нижегородской областью и Чувашской Республикой. Она работает в круглосуточном режиме.

Для обеспечения безопасности на переправе имеется все необходимое оборудование для спасения в случае непредвиденных ситуаций.

Допускается передвижение транспортных средств с максимальной грузоподъемностью до 3 тонн, при этом скорость движения ограничена до 10 км/ч. Постоянно проводятся измерения толщины льда.

Важно отметить, что выезд на лед на автомобиле возможен исключительно на специально обустроенных ледовых переправах, где соблюдены меры безопасности.