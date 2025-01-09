Нижегородские депутаты попросят Мишустина помочь с идентификацией одноименных деревень Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Члены комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам госвласти и МСУ рекомендовали принять обращение к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину по проблематике одноименных деревень в пределах одного округа. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Депутаты регионального парламента начали обсуждать эту проблему еще весной с подачи коллег из Кстовского муниципального округа.

Кстовские депутаты решили присваивать статус села таким деревням, чтобы информационные системы могли отличать их друг от друга. В частности, одной Козловке в Кстовском районе решено присвоить статус села, чтобы отличать ее в информационных базах от другой Козловки. Всего в Нижегородской области более 70 таких деревень.

Председатель совета депутатов Кстовского округа Юрий Медведев ранее говорил, что налоговики давно просили разрешить эту коллизию.

В обращении депутаты Заксобрания просят рассмотреть возможность изменить государственный адресный реестр, добавив в него дополнительные идентифицирующие признаки деревень-двойников.

"Отсутствие в адресном реестре деревни с дублирующим названием приводит к нарушению прав ее жителей. В частности, они не могут зарегистрировать недвижимость в Росреестре, взять ипотеку, а также возникают проблемы с газификацией дома", - говорится в обращении.

Обращение к Михаилу Мишустину по поводу одноименных населенных пунктов Заксобрание Нижегородской области примет на пленарном заседании 30 января.

Напомним, депутаты гордумы поддержали объединение Нижнего Новгорода и Кстова.