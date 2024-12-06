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Бизнес

Депутаты Гордумы поддержали объединение Нижнего Новгорода и Кстова

20 декабря 2024 12:09  [116] Бизнес

Фото: пресс-служба Гордумы

20 декабря 2024 года на заседании городской Думы Нижнего Новгорода, депутаты приняли решение выразить согласие населения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на преобразование муниципальных образований путем объединения городского округа город Нижний Новгород с Кстовским муниципальным округом Нижегородской области, сообщает пресс-служба Гордумы.

Городская Дума приняла решение по результатам публичных слушаний, которые состоялись 16 декабря 2024 года. В ходе обсуждения большинство участников поддержали инициативу Совета депутатов Кстовского муниципального округа об объединении. Протокол публичных слушаний был утвержден организационным комитетом 18 декабря 2024 года.

Решение городской Думы Нижнего Новгорода будет направлено Совету депутатов Кстовского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы поддержали передачу двух объектов в Нижегородском районе в госсобственность.

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Теги:
Гордума Кстово Нижний Новгород
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