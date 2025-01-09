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Происшествия

Погибшим в жутком ДТП на М-12 в Пильне оказался священник из Казахстана

28 января 2025 15:16  [110] Происшествия

В ночь на 28 января 2025 года в автомобильной аварии трагически погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, возглавлявший Кокшетаускую епархию Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Дорожное происшествие произошло на трассе М-12 в Нижегородской области рядом с поселком Пильна. Архиепископ Серапион направлялся из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских образовательных чтениях. В результате столкновения легковушки и грузовика священнослужитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.

Вместе с архиепископом в легковой машине находился клирик Воскресенского кафедрального собора города Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак). Он получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось о пешеходе, которого насмерть сбила бетономешалка. Трагическая авария произошла на Бору 27 января.

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Теги:
ДТП РПЦ Смертность
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