Погибшим в жутком ДТП на М-12 в Пильне оказался священник из Казахстана Происшествия

В ночь на 28 января 2025 года в автомобильной аварии трагически погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, возглавлявший Кокшетаускую епархию Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Дорожное происшествие произошло на трассе М-12 в Нижегородской области рядом с поселком Пильна. Архиепископ Серапион направлялся из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских образовательных чтениях. В результате столкновения легковушки и грузовика священнослужитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.

Вместе с архиепископом в легковой машине находился клирик Воскресенского кафедрального собора города Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак). Он получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось о пешеходе, которого насмерть сбила бетономешалка. Трагическая авария произошла на Бору 27 января.