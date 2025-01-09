Пешеход погиб под колесами бетономешалки на Бору

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27 января в 18:30 на автодороге Никлюдово — Бор — Волки — Макарьево в районе Бора произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
Как сообщает пресс-служба нижегородской Госавтоинспекции, 32-летний водитель бетономешалки сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Отмечается, что погибший переходил проезжую часть в зоне, не оборудованной пешеходным переходом, несмотря на то, что в непосредственной близости находился регулируемый пешеходный переход.
В результате столкновения пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса сбил 10-летнего ребенка на переходе в Кстове.
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