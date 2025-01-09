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Происшествия

61-летний мужчина погиб в ДТП М-12 в Нижегородской области

28 января 2025 11:00  [103] Происшествия

Сотрудники МЧС провели спасательную операцию на месте аварии, которая произошла на трассе М-12 "Восток" в Пильнинском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб 61-летний водитель легковушки. Тело мужчины из поврежденного авто извлекали пять специалистов МЧС.

Причины аварии устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что пешеход погиб под колесами бетономешалки на Бору.

Также сообщалось, что один человек погиб при столкновении легковушки и грузовика под Володарском.

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Теги:
ДТП МЧС
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