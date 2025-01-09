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Автобус с 20 школьниками столкнулся с "Газелью" под Городцом

28 января 2025 15:46  [38]

Утром 28 января вблизи поселка Буревестник в Городецком районе произошло ДТП с участием школьного автобуса и автомобиля ГАЗель. В момент столкновения в автобусе находились 20 детей и сопровождающий. 

По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, которую по запросу получило НИА "Нижний Новгород", никто из участников происшествия не пострадал, медицинская помощь не понадобилась. Детей пересадили в другой автобус, который продолжил их доставку в школу.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось о страшном ДТП на трассе М-12 в Пильне. Как выяснилось, в автокатастрофе погиб священник из Казахстана.

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