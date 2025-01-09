Игрушка помогла нижегородской пенсионерке выиграть в лотерею 1 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба "Национальной Лотереи"

Пенсионерка из Нижегородской области Любовь выиграла 1 млн рублей в моментальной лотерее.

Как сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, счастливый билет нижегородка и её внучка приобрели в местном отделении Почты России в начале года. Они купили шесть билетов, один из которых оказался выигрышным.

По словам нижегородки, удача улыбнулась им благодаря плюшевой игрушке — змейке, которую внучка взяла с собой.

Обычно семья выигрывала скромные суммы, но в этот раз им улыбнулась удача и они выиграли 1 млн рублей. Любовь долго держала лотерейный билет и не могла поверить в свою удачу. Её дочь тоже не сразу осознала, что произошло.

Выигранные средства пенсионерка планирует потратить на установку памятника своей матери, а также на укрепление здоровья.

Ранее сообщалось, что многодетная нижегородка выиграла 10 миллионов рублей в жилищной лотерее.