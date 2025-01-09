Игрушка помогла нижегородской пенсионерке выиграть в лотерею 1 млн рублей

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Пенсионерка из Нижегородской области Любовь выиграла 1 млн рублей в моментальной лотерее.
Как сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, счастливый билет нижегородка и её внучка приобрели в местном отделении Почты России в начале года. Они купили шесть билетов, один из которых оказался выигрышным.
По словам нижегородки, удача улыбнулась им благодаря плюшевой игрушке — змейке, которую внучка взяла с собой.
Обычно семья выигрывала скромные суммы, но в этот раз им улыбнулась удача и они выиграли 1 млн рублей. Любовь долго держала лотерейный билет и не могла поверить в свою удачу. Её дочь тоже не сразу осознала, что произошло.
Выигранные средства пенсионерка планирует потратить на установку памятника своей матери, а также на укрепление здоровья.
Ранее сообщалось, что многодетная нижегородка выиграла 10 миллионов рублей в жилищной лотерее.
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