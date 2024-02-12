"Национальная Лотерея" разыскивает нижегородца, выигравшего новогодний миллион Общество

Фото: пресс-служба "Национальной Лотереи"

"Национальная Лотерея" разыскивает жителя Нижегородской области, который выиграл 1 миллион рублей в новогоднем тираже лотереи "Мечталлион" 1 января 2024 года, но так и не обратился за выигрышем.

Как рассказали в пресс-службе оператора лотерей, билет был куплен в отделении Почты России. Нижегородцев, которые покупали лотерейные билеты, просят ещё раз проверить их на предмет выигрыша. Это можно сделать на сайте nloto.ru, в личном кабине в мобильном приложении или же через службу поддержки по телефону 8-800-333-7-333.

В пресс-службе также напомнили, что если билет привязан к номеру телефона, то победитель получает СМС-оповещение о выигрыше, после этого клиентский центр обзванивает победителей. А вот если при покупке билета номер телефона не указывался, то остаётся только ждать, что счастливчики самостоятельно выйдут на связь.

Победитель должен сообщить оператору о выигрыше в течение 7 месяцев с момента объявления итогов розыгрыша. В данном конкретном случае - не позднее 31 июля 2024 года.

Все невостребованные выигрыши оператор лотерей перечисляет в бюджет РФ.

Напомним, год назад лотерейный оператор "Столото" разыскивал нижегородца, выигравшего в новогоднем тираже "Русского лото" миллиард рублей. Победитель обратился за выигрышем только спустя пару месяцев после розыгрыша: всё это время семья счастливчика "переваривала" данную ситуацию.

Ранее сообщалось, что желание испытать удачу и быстро разбогатеть побуждает каждого второго россиянина участвовать в лотереях. Две трети из них выигрывали не более 5 тысяч рублей.