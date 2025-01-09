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Четыре аварийных дома снесут в Советском районе за 10 млн рублей

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Дом №1 по улице 2-й Оранжерейной

Дом №1 по улице 2-й Оранжерейной

Фото: "Яндекс Карты"

Администрация Советском района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчиков для сноса четырех многоквартирных домов. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет о многоквартирном доме №7/1 по улице Светлогорской, доме № 185 по улице Агрономической, многоквартирном доме № 1 по улице 2-ой Оранжерейной и многоквартирном доме № 20 Б по улице Республиканской. Отмечается, что многоквартирные дома были построены с 1953 по 1968 год.

На снос этих аварийных домов будет выделено из городского бюджета 9,9 млн рублей. Итоги всех четырех аукционов подведут 7 февраля.

Аварийные дома должны быть снесены до середины июня 2025 года.

Напомним, новую программу расселения аварийного жилья запустили в Нижегородской области.

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Теги:
Ветхий фонд дома
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