Выбран подрядчик для КРТ в границах улиц Дьяконова и Львовской в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде подвели итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Автозаводском районе. Победителем торгов стало белгородское ООО СЗ "Альфа.Норма". Предметом аукциона выступила двухконтурная территория: первая расположена в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко и проспекта Бусыгина, вторая — между улицами Львовской и Дворовой. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Торги состоялись 28 января. Стартовая стоимость составляла 14,8 млн рублей, однако окончательная цена достигла 130,567 млн рублей, которые победитель выплатит в бюджет Нижегородской области. Помимо ООО СЗ "Альфа.Норма", в конкурсе участвовали две другие компании — нижегородская ГК "Агроспецтех" и тверская ГК "Новый город". Организатором аукциона выступило государственное учреждение "Институт развития агломерации Нижегородской области".

Согласно проекту, в рамках КРТ планируется построить 90 тысяч квадратных метров жилья, рассчитанных на более чем 3000 человек. Это также позволит улучшить жилищные условия для жителей 25 многоквартирных и двух частных домов. Инфраструктура нового района будет включать детский сад на 100 мест, инженерные коммуникации и проектируемую школу на 825 учеников. Кроме того, инвестор профинансирует развитие улично-дорожной сети. Общая площадь застройки составит 11,08 га, из которых почти 4 га отведут под зеленые зоны. В результате более 500 жителей Автозаводского района смогут переехать в новое жилье.

И.о. министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева отметила, что интерес застройщиков, в том числе из других регионов, к проектам КРТ в Нижегородской области способствует созданию конкурентной среды.

"Это положительно скажется на качестве жилья для нижегородцев. Реализация данного проекта обеспечит «старому Автозаводу» новый микрорайон с современной городской средой и социальной инфраструктурой", — подчеркнула она.

Проект планируется завершить в течение 10 лет. Инвестор обязуется вложить более 2,9 млрд рублей, из которых 2,65 млрд рублей пойдут на расселение жителей.

Ранее сообщалось, что Союзный переулок в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется застраивать по механизму КРТ.

Напомним, власти предложили упростить снос объектов по КРТ в Нижнем Новгороде.