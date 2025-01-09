Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 января 2025 15:33  [39] Выбран подрядчик для КРТ в границах улиц Дьяконова и Львовской в Нижнем Новгороде
28 января 2025 15:24  [52] Нижегородцам рассказали о новой мошеннической схеме с сервисом "Росплатёж"
28 января 2025 14:41  [117] Контракты нового типа заключат на 18 нижегородских маршрутах с 1 февраля
28 января 2025 14:13  [188] Стоимость проезда повысится в автобусах Балахны
28 января 2025 14:04  [150] ККС признала обоснованными 100 жалоб на судей Нижегородской области
28 января 2025 13:30  [306] Нижегородский суд решит судьбу сжегшего паспорт певца Шарлота
28 января 2025 13:28  [121] Чат-боты: ключевой инструмент для интернет-магазинов
28 января 2025 13:24  [124] Как лепнина может улучшить восприятие пространства в комнатах с низкими потолками
28 января 2025 13:20  [132] Укладка фанеры на деревянный пол
28 января 2025 13:00  [147] Еще один ветхий дом снесут на улице Беломорской в Сормове
Общество

Выбран подрядчик для КРТ в границах улиц Дьяконова и Львовской в Нижнем Новгороде

28 января 2025 15:33  [39] Общество

В Нижнем Новгороде подвели итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Автозаводском районе. Победителем торгов стало белгородское ООО СЗ "Альфа.Норма". Предметом аукциона выступила двухконтурная территория: первая расположена в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко и проспекта Бусыгина, вторая — между улицами Львовской и Дворовой. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Торги состоялись 28 января. Стартовая стоимость составляла 14,8 млн рублей, однако окончательная цена достигла 130,567 млн рублей, которые победитель выплатит в бюджет Нижегородской области. Помимо ООО СЗ "Альфа.Норма", в конкурсе участвовали две другие компании — нижегородская ГК "Агроспецтех" и тверская ГК "Новый город". Организатором аукциона выступило государственное учреждение "Институт развития агломерации Нижегородской области".

Согласно проекту, в рамках КРТ планируется построить 90 тысяч квадратных метров жилья, рассчитанных на более чем 3000 человек. Это также позволит улучшить жилищные условия для жителей 25 многоквартирных и двух частных домов. Инфраструктура нового района будет включать детский сад на 100 мест, инженерные коммуникации и проектируемую школу на 825 учеников. Кроме того, инвестор профинансирует развитие улично-дорожной сети. Общая площадь застройки составит 11,08 га, из которых почти 4 га отведут под зеленые зоны. В результате более 500 жителей Автозаводского района смогут переехать в новое жилье.

И.о. министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева отметила, что интерес застройщиков, в том числе из других регионов, к проектам КРТ в Нижегородской области способствует созданию конкурентной среды.

"Это положительно скажется на качестве жилья для нижегородцев. Реализация данного проекта обеспечит «старому Автозаводу» новый микрорайон с современной городской средой и социальной инфраструктурой", — подчеркнула она.

Проект планируется завершить в течение 10 лет. Инвестор обязуется вложить более 2,9 млрд рублей, из которых 2,65 млрд рублей пойдут на расселение жителей.

Ранее сообщалось, что Союзный переулок в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется застраивать по механизму КРТ.

Напомним, власти предложили упростить снос объектов по КРТ в Нижнем Новгороде.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье КРТ Строительство
Поделиться:
Новости по теме
23 января 2025 13:59  [533] Дом для расселения аварийного фонда разрешили строить на Автозаводе
23 января 2025 06:54  [483] Ещё два дома на улице Самочкина расселят весной 2025 года
22 января 2025 19:00  [532] Минград готовит мастер-план промышленного КРТ в Дзержинске
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph