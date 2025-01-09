Бизнесмен попался на крупной взятке чиновнику из Ковернинского района

Суд вынес приговор предпринимателю за крупную взятку чиновнику из администрации Ковернинского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В суде установлено, что с 2021-го по 2023 год предприниматель передавал взятку главному специалисту сектора архитектуры и строительства отдела архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального района.
За это бизнесмен получал в приоритетном порядке контракты на выполнение ремонтно-строительных работ и дальнейшее беспрепятственное их сопровождение. Общая сумма взятки превысила 980 тысяч рублей.
На бизнесмена завели уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу в крупном размере). Он полностью признал вину.
Суд оштрафовал предпринимателя и приговорил к четырем годам колонии общего режима.
Напомним, силовики задержали ректора НГАТУ Игоря Воротникова.
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