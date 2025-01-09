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Общество

Судебные приставы изъяли шашки такси у пяти водителей в Дивееве

28 января 2025 18:46  [50] Общество

Судебные приставы конфисковали незаконные шашки такси у пяти водителей в Дивееве в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

По данным надзорного ведомства, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобили с опознавательными фонарями легкового такси. При проверке документов выяснилось, что водители установили эти шашки такси незаконно.

В связи с этим на "таксистов" составили административные протоколы за нелегальную установку опознавательных фонарей, которые были переданы в суд на рассмотрение.

Суд признал "бомбил" виновными. После этого судебные приставы оштрафовали каждого из пяти водителей на 5 тысяч рублей и конфисковали шашки такси.

Помимо этого, бомбил оштрафовали на общую сумму 25 тысяч рублей.

Напомним, семь нелегальных иностранных таксистов выявили в ходе рейда в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Такси УФССП
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