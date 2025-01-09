Судебные приставы изъяли шашки такси у пяти водителей в Дивееве Общество

Судебные приставы конфисковали незаконные шашки такси у пяти водителей в Дивееве в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

По данным надзорного ведомства, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобили с опознавательными фонарями легкового такси. При проверке документов выяснилось, что водители установили эти шашки такси незаконно.

В связи с этим на "таксистов" составили административные протоколы за нелегальную установку опознавательных фонарей, которые были переданы в суд на рассмотрение.

Суд признал "бомбил" виновными. После этого судебные приставы оштрафовали каждого из пяти водителей на 5 тысяч рублей и конфисковали шашки такси.

Помимо этого, бомбил оштрафовали на общую сумму 25 тысяч рублей.

Напомним, семь нелегальных иностранных таксистов выявили в ходе рейда в Нижнем Новгороде.