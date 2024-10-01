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Происшествия

Семь нелегальных иностранных таксистов выявили в ходе рейда в Нижнем Новгороде

03 октября 2024 10:15  [103] Происшествия

Сотрудники нижегородской Госавтоинспекции совместно с отделом по вопросам миграции провели вна территории областного центра рейд "Иностранный таксист".

Напомним, в марте текущего года правительство Нижегородской области ввело ограничения на работу мигрантов в такси. Согласно указу, хозяйствующим субъектам запретили брать на работу иностранных граждан, которые трудятся в России на основании патента.

Оперативно-профилактический рейд был организован во исполнение данного Указа. В ходе мероприятия особое внимание полицейские уделяли осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан на территории Нижнего Новгорода. В частности, проверяли наличие в салоне автомобиля детских кресел и их использование при перевозках несовершеннолетних пассажиров, а также соблюдение водителями ПДД.

За время проведения рейда полицейские выявили семь иностранных граждан - водителей такси, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность. В отношении нарушителей составлено 27 протоколов об административных правонарушениях. Из них 11 - за работу без госрегистрации, 5 - за нарушение правил въезда в РФ или режима пребывания, 4 - за незаконную трудовую деятельность, 3 - за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности; 4 - за управление транспортным средством без прав.

Решением суда троих иностранцев выдворят за пределы РФ.

Напомним, что с 1 октября в Нижегородской области перестали выдавать трудовые патенты перестали выдавать иностранным гражданам из "безвизовых" стан.
 

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Теги:
Миграция рейды Такси
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