Производство мяса увеличилось в Нижегородской области на 9,6%

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Производство мяса в Нижегородской области выросло на 9,6%, а молока - на 5% в прошлом году по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Агропредприятия области в 2024 году произвели 205,6 тысячи тонн мяса и около 659,1 тысячи тонн молока.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов подчеркнул, что в 2024 году на поддержку животноводства было направлено более 1,8 млрд рублей, из которых свыше 1,3 млрд рублей – из регионального бюджета.
"В 2024 году в Нижегородской области было построено десять новых животноводческих комплексов и шесть реконструировано. Фермы рассчитаны на содержание более 6000 коров", - пояснил Денисов.
Напомним, роботизированную ферму на 130 голов открыли в Шарангском районе.
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