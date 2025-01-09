Производство мяса увеличилось в Нижегородской области на 9,6% Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Производство мяса в Нижегородской области выросло на 9,6%, а молока - на 5% в прошлом году по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Агропредприятия области в 2024 году произвели 205,6 тысячи тонн мяса и около 659,1 тысячи тонн молока.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов подчеркнул, что в 2024 году на поддержку животноводства было направлено более 1,8 млрд рублей, из которых свыше 1,3 млрд рублей – из регионального бюджета.

"В 2024 году в Нижегородской области было построено десять новых животноводческих комплексов и шесть реконструировано. Фермы рассчитаны на содержание более 6000 коров", - пояснил Денисов.

Напомним, роботизированную ферму на 130 голов открыли в Шарангском районе.