Нижегородский аэропорт работает штатно после ночной атаки БПЛА Общество

Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде вернулся к обычному режиму работы после ночной атаки БПЛА.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, прошлой ночью в аэропорту вводились временные ограничения на взлет и посадку. Так, один рейс из Шарм-эль-Шейха (Египет) был направлен на запасной аэродром.

К настоящему времени самолет прибыл в приволжскую столицу и готовится к обратному вылету. Аэропорт функционирует в штатном режиме, без ограничений.

Напомним, что за ночь над Нижегородской областью были сбиты три украинских беспилотника. Такую информацию предоставили в Минобороны. При этом по информации главы региона Глеба Никитина, в результате ликвидации дрона над одним из заводов в Кстовской промзоне случился пожар. К счастью, никто не пострадал.