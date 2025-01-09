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Общество

Нижегородский аэропорт работает штатно после ночной атаки БПЛА

29 января 2025 08:08  [87] Общество

Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде вернулся к обычному режиму работы после ночной атаки БПЛА. 

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, прошлой ночью в аэропорту вводились временные ограничения на взлет и посадку. Так, один рейс из Шарм-эль-Шейха (Египет) был направлен на запасной аэродром. 

К настоящему времени самолет прибыл в приволжскую столицу и готовится к обратному вылету. Аэропорт функционирует в штатном режиме, без ограничений.

Напомним, что за ночь над Нижегородской областью были сбиты три украинских беспилотника. Такую информацию предоставили в Минобороны. При этом по информации главы региона Глеба Никитина, в результате ликвидации дрона над одним из заводов в Кстовской промзоне случился пожар. К счастью, никто не пострадал.

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Теги:
Аэропорт беспилотники СВО
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