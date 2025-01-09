Три украинских БПЛА сбили в Нижегородской области за ночь Происшествия

Три украинских БПЛА сбили в Нижегородской области за ночь

Три украинских беспилотника были сбиты в Нижегородской области ночью 29 января. Такую информацию предоставили в Минобороны РФ.

По официальным данным, в общей сложности за ночь в России были перехвачены и уничтожены 104 дрона ВСУ. Большая часть - 47 - над Брянской областью.

В Смоленской области ликвидированы 11 БПЛА, в Тверской - 7, в Белгородской - 4, в Калужской - 3, а также по одному в Ростовской и Ленинградской областях.

Как сообщалось ранее, в результате падения обломков БПЛА над территорией одного из заводов в Кстовском округе вспыхнул пожар. По данным главы региона Глеба Никитина, никто не пострадал.