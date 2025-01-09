Три украинских БПЛА сбили в Нижегородской области за ночь
Три украинских беспилотника были сбиты в Нижегородской области ночью 29 января. Такую информацию предоставили в Минобороны РФ.
По официальным данным, в общей сложности за ночь в России были перехвачены и уничтожены 104 дрона ВСУ. Большая часть - 47 - над Брянской областью.
В Смоленской области ликвидированы 11 БПЛА, в Тверской - 7, в Белгородской - 4, в Калужской - 3, а также по одному в Ростовской и Ленинградской областях.
Как сообщалось ранее, в результате падения обломков БПЛА над территорией одного из заводов в Кстовском округе вспыхнул пожар. По данным главы региона Глеба Никитина, никто не пострадал.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+