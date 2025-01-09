Пожар произошел в Кстовской промзоне из-за атаки БПЛА 29 января

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Обломки сбитого беспилотника рухнули на территорию одного из заводов в Кстовской промзоне. Информация об этом появилась в Telegram-канале нижегородского губернатора Глеба Никитина в 2:00 29 января.
По официальным данным, в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание. Его ликвидацией сейчас занимаются пожарные.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Напомним, что до этого Нижегородская область была атакована вражескими БПЛА в октябре 2024 года. Тогда средствами ПВО были сбиты 8 дронов.
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