Нижегородцы стали реже пользоваться такси Общество

Нижегородцы стали реже пользоваться услугами такси. По данным "Яндекс Такси", причиной снижения спроса на такси эксперты связывают с тёплой погодой.

Вместо того чтобы пользоваться услугами такси, всё больше людей предпочитают ходить пешком. Кроме того, отсутствие пробок, вызванных зимними осадками, способствует более быстрому передвижению автомобилей, что позволяет таксистам выполнять больше заказов.

Кроме того, аналитики "Чек Индекса" также зафиксировали снижение расходов на услуги такси в самый разгар декабря. И здесь эксперты также обращают внимание на тёплую погоду.

Однако эксперты не ожидают снижения цен на такси в этом году. Прогнозируется рост цен на автомобили и запчасти, а также увеличение затрат на лизинг и кредиты из-за высокой ключевой ставки. Эти расходы, вероятно, будут переложены на конечных потребителей.

Ранее сообщалось, что средний чек за поездку в такси в Нижнем Новгороде увеличился на 14%