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Общество

Аварийную школу на улице Буденного в Дзержинске снесут в 2025 году

29 января 2025 10:33  [107] Общество

В течение 2025 года в Дзержинске запланировано снести семь аварийных объектов, включая школу на улице Буденного, 10а. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

На этот объект неоднократно жаловались жители соседних домов, считая его опасным. В настоящее время разрабатываются проекты по сносу ещё шести аварийных зданий.

Замглавы Дзержинска Александр Кононов пояснил, что земельные участки, освободившиеся после демонтажа аварийных строений, используют для возведения новых микрорайонов. 

"В 2024 году был выполнен первый этап этой программы, и до конца 2025 года мы планируем переселить ещё 76 семей", - добавил он.

Кроме того, в 2024 году в Дзержинске были снесены 35 некапитальных построек (главным образом сараев), три аварийных многоквартирных дома и другие заброшенные и аварийные объекты.

Ранее сообщалось, что четыре аварийных дома снесут в Советском районе за 10 млн рублей.

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Теги:
Ветхий фонд Жилье
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