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Общество

Новый нижегородский беспилотник "Медоед" отправили в зону СВО

29 января 2025 12:00  [193] Общество

Фото: Telegrma-канал "Технологии Победы"

В зону специальной военной операции отправлен первый образец БПЛА "Медоед", разработанного в Нижнем Новгороде.

Как сообщает  Telegram-канал "Технологии Победы", в разработке дрона принимали участие несколько нижегородских компаний, которые специализируются на производстве современных беспилотных систем.

Дрон "Медоед" способен выполнять все основные задачи, которые могут возникнуть на передовой. Беспилотник может использоваться как истребитель, бомбардировщик, разведывательный аппарат или даже как дрон-камикадзе. При этом его стоимость ниже, чем у китайских аналогов.

В настоящее время "Медоед" проходит испытания в боевых условиях в одном из подразделений и успешно выполняет транспортные задачи. В то же время специалисты работают над улучшением характеристик и повышением надёжности второго экземпляра.

Ранее сообщалось, что около 1,5 млрд рублей привлекут для центра беспилотников в Нижнем Новгороде.

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Теги:
беспилотники СВО
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