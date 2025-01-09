71-летняя пенсионерка сгорела заживо в Борском округе

71-летняя пенсионерка сгорела заживо в собственном доме. Трагедия произошла в деревне Попово Борского округа, сообщили в региональном управлении МЧС.
По официальным данным, площадь возгорания составила 170 кв. метров. Предварительно, дом вспыхнул из-за нарушения монтажа электропроводки. Точную причину установят дознаватели.
Напомним, ночью 29 января Кстовская промзона была атакована дронами ВСУ. Обломки БПЛА упали на территорию "Сибур-Кстово", в следствие чего начался пожар.
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