71-летняя пенсионерка сгорела заживо в Борском округе Происшествия

71-летняя пенсионерка сгорела заживо в собственном доме. Трагедия произошла в деревне Попово Борского округа, сообщили в региональном управлении МЧС.

По официальным данным, площадь возгорания составила 170 кв. метров. Предварительно, дом вспыхнул из-за нарушения монтажа электропроводки. Точную причину установят дознаватели.

Напомним, ночью 29 января Кстовская промзона была атакована дронами ВСУ. Обломки БПЛА упали на территорию "Сибур-Кстово", в следствие чего начался пожар.