Брокер может зарабатывать до 2 млн рублей в месяц в Нижнем Новгороде

Средняя предлагаемая зарплата в Нижегородской области увеличилась на 18% и составила 67,8 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.
Так, например, доход до 2 млн рублей в месяц до вычета налогов может получать брокер по инвестиционным сделкам в недвижимости, а бизнес-ассистенту предпринимателя могут предложить около 1 млн рублей.
Около 800 тысяч рублей может получить директор по развитию, а на зарплату в 680 тысяч рублей на руки может рассчитывать стоматолог и хирург-имплантолог.
"На доход в 450 тысяч рублей могут рассчитывать няни, на 295 200 тысяч рублей - инженер-электрик, а на 277 500 тысяч рублей - инженер машинного зрения", - говорится в пресс-релизе компании.
Руководителю проекта берегоукрепительных сооружений предлагают зарплату 250 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в Нижегородской области в 2024 году увеличат на 826 рублей.
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