Оплатить проезд в метро Нижнего Новгорода можно билетом с QR-кодом

Фото:
Пассажиры могут оплатить проезд в нижегородском метро разовым билетом с QR-кодом. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Данный способ оплаты может помочь, если у пассажира не получается воспользоваться бесконтактной картой прямо на турникете. Одноразовый билет с QR-кодом можно приобрести в кассе подземки за 40 рублей.
Чтобы пройти через турникет необходимо поднести QR-код на билете к сканеру, расположенному на терминале справа. После того, как загорится световая индикация зеленого цвета на терминале, пассажир сможет пройти через турникет".
Отметим, что повторно воспользоваться билетом с QR-кодом не получится.
Напомним, оплата по геолокации заработает в троллейбусах Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+