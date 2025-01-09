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Оплатить проезд в метро Нижнего Новгорода можно билетом с QR-кодом

29 января 2025 19:10  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пассажиры могут оплатить проезд в нижегородском метро разовым билетом с QR-кодом. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Данный способ оплаты может помочь, если у пассажира не получается воспользоваться бесконтактной картой прямо на турникете. Одноразовый билет с QR-кодом можно приобрести в кассе подземки за 40 рублей.

Чтобы пройти через турникет необходимо поднести QR-код на билете к сканеру, расположенному на терминале справа. После того, как загорится световая индикация зеленого цвета на терминале, пассажир сможет пройти через турникет".

Отметим, что повторно воспользоваться билетом с QR-кодом не получится.

Напомним, оплата по геолокации заработает в троллейбусах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Метро Общественный транспорт
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