Рейс из Нижнего Новгорода в Минск задержали на 2 часа

Вылет самолета, следовавшего из Нижнего Новгорода в Минск, был отложен на два часа 29 января. Согласно данным онлайн-табло аэропорта имени В.П. Чкалова, рейс перенесли с 12:20 на 14:30.
Перелет по этому маршруту обычно занимает около двух часов. Причины задержки не уточняются. Оператором рейса является авиакомпания "Икар".
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха, вынужденно приземлился на запасном аэродроме в ночь на 29 января из-за атаки украинского дрона. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.
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