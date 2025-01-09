Рейс из Нижнего Новгорода в Минск задержали на 2 часа Общество

Вылет самолета, следовавшего из Нижнего Новгорода в Минск, был отложен на два часа 29 января. Согласно данным онлайн-табло аэропорта имени В.П. Чкалова, рейс перенесли с 12:20 на 14:30.

Перелет по этому маршруту обычно занимает около двух часов. Причины задержки не уточняются. Оператором рейса является авиакомпания "Икар".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха, вынужденно приземлился на запасном аэродроме в ночь на 29 января из-за атаки украинского дрона. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.