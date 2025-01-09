МЧС объяснило нижегородцам, как отличить беспилотник от самолета Общество

Фото: Анастасия Назарова

После ночной атаки беспилотников на Нижегородскую область специалисты МЧС напомнили, как распознать дрон в небе и что делать, если он упал поблизости.

БПЛА бывают четырех основных типов: самолетного, мультироторного (квадрокоптеры), аэростатического и гибридного. Чаще всего регионы России атакуются аппаратами первого типа, и Нижегородская область не исключение. Такие дроны внешне напоминают небольшие самолеты и способны преодолевать значительные расстояния.

Чтобы отличить беспилотник от легкомоторного самолета, следует обратить внимание на несколько факторов. Дроны обычно летают на низкой высоте и издают характерный звук, напоминающий работу мопеда, поскольку оснащены маломощными двигателями. В отличие от них, гражданские и сельскохозяйственные самолеты летят выше и либо почти не слышны, либо производят отчетливый гул.

Если вы заметили БПЛА, важно сразу же позвонить по номеру 112, сообщив точное место, время и направление его движения. Также стоит предупредить окружающих и постараться укрыться в безопасном месте.

Если беспилотник потерпел крушение, категорически запрещено:

— приближаться к его обломкам;

— пользоваться мобильными телефонами вблизи места падения;

— пытаться трогать или перемещать части дрона.

Необходимо обозначить место крушения, отойти на безопасное расстояние и сообщить о происшествии в экстренные службы.

В Нижегородской области полеты легкомоторных самолетов встречаются редко, а основные воздушные суда — это пассажирские авиалайнеры, сельскохозяйственная техника и военные истребители. Если вы видите в небе биплан, например «кукурузник», будьте уверены — это не беспилотник.

Ранее нижегородцам объяснили, как действовать при атаке беспилотников.