Правила использования водных объектов утвердили в Нижнем Новгороде Политика

29 января состоялось первое в этом году заседание думы Нижнего Новгорода под председательством Евгения Чинцова. Одним из ключевых решений стало утверждение "Правил использования водных объектов" для рекреационных целей.

Документ регулирует порядок организации зон отдыха и купания, определяет сроки открытия и закрытия купального сезона, а также устанавливает требования к благоустройству пляжей, мест для хранения катеров и лодок, прогулочных зон.

Как пояснила директор юридического департамента администрации города Татьяна Витушкина, правила разработаны в соответствии с Водным кодексом РФ и направлены на обеспечение комфорта и безопасности отдыха на воде.

Ранее документ прошел рассмотрение в комиссии по экологии, где получил одобрение депутатов.

"Нижний Новгород расположен на берегах Оки и Волги, в нем множество водоемов, и отдых на воде – одно из любимых занятий горожан. Теперь у нас есть нормативная база, которая поможет сделать его еще удобнее и безопаснее", – отметил спикер муниципального парламента Евгений Чинцов.

Ранее сообщалось, что нижегородские школьники сохранят право на льготное питание по достижении 18-летия.

Также на заседании думы депутаты одобрили повышение зарплат нижегородских чиновников.