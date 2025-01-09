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Политика

Правила использования водных объектов утвердили в Нижнем Новгороде

29 января 2025 18:15  [102] Политика

29 января состоялось первое в этом году заседание думы Нижнего Новгорода под председательством Евгения Чинцова. Одним из ключевых решений стало утверждение "Правил использования водных объектов" для рекреационных целей.  

Документ регулирует порядок организации зон отдыха и купания, определяет сроки открытия и закрытия купального сезона, а также устанавливает требования к благоустройству пляжей, мест для хранения катеров и лодок, прогулочных зон.

Как пояснила директор юридического департамента администрации города Татьяна Витушкина, правила разработаны в соответствии с Водным кодексом РФ и направлены на обеспечение комфорта и безопасности отдыха на воде.  

Ранее документ прошел рассмотрение в комиссии по экологии, где получил одобрение депутатов.  

"Нижний Новгород расположен на берегах Оки и Волги, в нем множество водоемов, и отдых на воде – одно из любимых занятий горожан. Теперь у нас есть нормативная база, которая поможет сделать его еще удобнее и безопаснее", – отметил спикер муниципального парламента Евгений Чинцов.

Ранее сообщалось, что нижегородские школьники сохранят право на льготное питание по достижении 18-летия.

Также на заседании думы депутаты одобрили повышение зарплат нижегородских чиновников.

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Теги:
Водоёмы Гордума
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