Нижегородцам рассказали, как справиться со стрессом после атаки БПЛА

После недавней атаки беспилотника эксперты рекомендуют нижегородцам уделить внимание психологическому состоянию и помочь себе и близким справиться со стрессом. Главный редактор медицинского портала «Стационар-пресс» Алексей Никонов дал несколько простых, но действенных советов.
Если тревога не отпускает, важно не поддаваться на эмоциональные волны, которые накатывают после резонансных событий. Никонов советует взять паузу и на время отказаться от чтения новостей в соцсетях и мессенджерах. Информационный шум только усиливает тревожность, а реальная картина происходящего от этого не меняется.
Психологи подчеркивают: подавленный страх только усугубляет стресс. Эксперт рекомендует не замалчивать тревогу, а, наоборот, выговориться. Даже если рядом нет собеседника, проговаривание эмоций вслух помогает осознать и отпустить напряжение.
Движение – один из лучших способов сбросить накопившееся волнение. Спорт, плавание или даже простая прогулка помогают организму переключиться, нормализовать эмоциональный фон и снизить уровень тревожности.
Специалисты напоминают: даже в стрессовых ситуациях важно заботиться о себе, искать способы восстановления душевного равновесия и поддерживать близких.
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