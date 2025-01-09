Нижегородцам рассказали, как справиться со стрессом после атаки БПЛА Общество

После недавней атаки беспилотника эксперты рекомендуют нижегородцам уделить внимание психологическому состоянию и помочь себе и близким справиться со стрессом. Главный редактор медицинского портала «Стационар-пресс» Алексей Никонов дал несколько простых, но действенных советов.

Ограничьте поток новостей

Если тревога не отпускает, важно не поддаваться на эмоциональные волны, которые накатывают после резонансных событий. Никонов советует взять паузу и на время отказаться от чтения новостей в соцсетях и мессенджерах. Информационный шум только усиливает тревожность, а реальная картина происходящего от этого не меняется.

Говорите о своих переживаниях

Психологи подчеркивают: подавленный страх только усугубляет стресс. Эксперт рекомендует не замалчивать тревогу, а, наоборот, выговориться. Даже если рядом нет собеседника, проговаривание эмоций вслух помогает осознать и отпустить напряжение.

Физическая активность как способ справиться со стрессом

Движение – один из лучших способов сбросить накопившееся волнение. Спорт, плавание или даже простая прогулка помогают организму переключиться, нормализовать эмоциональный фон и снизить уровень тревожности.

Специалисты напоминают: даже в стрессовых ситуациях важно заботиться о себе, искать способы восстановления душевного равновесия и поддерживать близких.