Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 января 2025 13:15  [17] Нижегородцев предупредили о смертельной опасности снюсов и спайсов
29 января 2025 12:13  [269] Нижегородцам объяснили, как действовать при атаке дронов
29 января 2025 12:05  [123] Рейс из Нижнего Новгорода в Минск задержали на 2 часа
29 января 2025 12:00  [193] Новый нижегородский беспилотник "Медоед" отправили в зону СВО
29 января 2025 11:46  [125] Мошенники ночью взломали официальный аккаунт Ozon во "ВКонтакте"
29 января 2025 11:40  [122] Бэби-бум в "Лимпопо": в зоопарке родились ягнята, тамарины и мара
29 января 2025 11:38  [88] Более 4000 человек заявились на конкурс социальных архитекторов в России
29 января 2025 11:28  [167] Возможность сдать на водительские права экстерном обсуждают в Госдуме
29 января 2025 11:23  [123] Нижегородская область получит 23 квоты на участие в программе "Земский учитель-2025"
29 января 2025 10:46  [117] Передвижной медицинский комплекс «Детское здоровье» побывает в 48 нижегородских муниципалитетах
Общество

Нижегородцам объяснили, как действовать при атаке дронов

29 января 2025 12:13  [269] Общество

Фото: unsplash.com

Власти Нижнего Новгорода разработали рекомендации по безопасности в случае атаки беспилотного летательного аппарата. Инструкция подготовлена управлением ГО и ЧС и содержит ключевые правила поведения в таких ситуациях.  

Так, если дрон замечен на улице, следует отойти в противоположную сторону, увеличив дистанцию не менее чем на 100 метров. Оптимальным укрытием станут массивные здания, деревья, подземные переходы или парковки. При этом не стоит прятаться за киосками, рекламными щитами и иными неустойчивыми конструкциями.  

Важно также предупредить окружающих об угрозе и сообщить о беспилотнике по номеру "112". Диспетчеру необходимо передать координаты, поведение дрона (летит, завис) и любую другую значимую информацию.  

Если атака происходит в жилом доме, лучше всего занять место между несущими стенами, расположившись на полу, вдали от окон. При наличии безопасного выхода можно покинуть здание, избегая использования лифта.  

Находясь в общественном транспорте, пассажиру следует попросить водителя остановить движение и выйти на улицу, укрывшись в безопасном месте. Если покинуть салон невозможно, рекомендуется лечь на пол и защитить голову руками.  

При падении беспилотника нельзя приближаться к нему, прикасаться к обломкам или пытаться сбить аппарат подручными средствами. Кроме того, вблизи дрона не следует пользоваться радиоустройствами и мобильными телефонами.

Напомним, что в ночь на 29 января Нижегородскую область атаковали три украинских дрона. Все успешно сбиты. Однако обломки одного из летательных аппаратов упали на территории предприятия "Сибур-Кстово". В результате там случился пожар, тушение которого продолжается до сих пор. Известно, что обошлось без пострадавших. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность беспилотники
Поделиться:
Новости по теме
20 января 2025 08:11  [375] Силы ПВО сбили один украинский БПЛА над территорией Татарстана этой ночью
14 января 2025 08:46  [564] Последствия атаки БПЛА устраняют в Казани
09 октября 2024 18:17  [1199] Учебный центр по управлению БПЛА открыли в Кстове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph