Нижегородцам объяснили, как действовать при атаке дронов Общество

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Власти Нижнего Новгорода разработали рекомендации по безопасности в случае атаки беспилотного летательного аппарата. Инструкция подготовлена управлением ГО и ЧС и содержит ключевые правила поведения в таких ситуациях.

Так, если дрон замечен на улице, следует отойти в противоположную сторону, увеличив дистанцию не менее чем на 100 метров. Оптимальным укрытием станут массивные здания, деревья, подземные переходы или парковки. При этом не стоит прятаться за киосками, рекламными щитами и иными неустойчивыми конструкциями.

Важно также предупредить окружающих об угрозе и сообщить о беспилотнике по номеру "112". Диспетчеру необходимо передать координаты, поведение дрона (летит, завис) и любую другую значимую информацию.

Если атака происходит в жилом доме, лучше всего занять место между несущими стенами, расположившись на полу, вдали от окон. При наличии безопасного выхода можно покинуть здание, избегая использования лифта.

Находясь в общественном транспорте, пассажиру следует попросить водителя остановить движение и выйти на улицу, укрывшись в безопасном месте. Если покинуть салон невозможно, рекомендуется лечь на пол и защитить голову руками.

При падении беспилотника нельзя приближаться к нему, прикасаться к обломкам или пытаться сбить аппарат подручными средствами. Кроме того, вблизи дрона не следует пользоваться радиоустройствами и мобильными телефонами.

Напомним, что в ночь на 29 января Нижегородскую область атаковали три украинских дрона. Все успешно сбиты. Однако обломки одного из летательных аппаратов упали на территории предприятия "Сибур-Кстово". В результате там случился пожар, тушение которого продолжается до сих пор. Известно, что обошлось без пострадавших.