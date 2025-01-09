Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
29 января 2025 18:32  [138] Реставрация Литературного музея Горького завершится до конца 2025 года
28 января 2025 17:45  [338] Исторический комикс про Валерия Чкалова издан в Нижнем Новгороде
28 января 2025 09:32  [322] АСИРИС создаст стилизованные исторические вывески для Городца
27 января 2025 20:00  [435] Центр культурного развития построят в Вознесенском за 337 млн рублей
27 января 2025 12:59  [364] Фонд "Защитники Отечества" организовал конкурс эскизов памятника героям СВО
27 января 2025 12:38  [316] Нижегородский планетарий будет выпускать сувениры под собственной торговой маркой
26 января 2025 12:23  [466] Нижегородские музыканты с хитом "Руки вверх" покорили пользователей соцсетей
24 января 2025 17:26  [371] Евгений Люлин: "Варианты бесплатного отдыха для многодетных семей будут расширены в Нижегородской области"
24 января 2025 15:05  [574] Фильм "Злой город" с Алексеем Гуськовым представили в Нижнем Новгороде
23 января 2025 15:26  [373] Он вернулся: начались съемки нового сезона сериала "Ухожу красиво" для Wink.ru
Культура и отдых

Реставрация Литературного музея Горького завершится до конца 2025 года

29 января 2025 18:32  [138] Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Реставрация здания Литературного музея имени Горького на улице Минина, 26 в Нижнем Новгороде завершится до конца 2025 года. Об этом в ходе инспекции реставрационных работ сообщил глава города Юрий Шалабаев. На выездном мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам градоначальника, подрядная организация выполнила аварийно-восстановительные работы на 100%, реставрация стен завершилась на 80%, а лепнины – на 90%.

"В настоящее время специалисты заняты реставрацией тканевых и дубовых интерьеров в особняке. При этом часть работы выполняется непосредственно на месте, а часть – в реставрационных мастерских. Кроме того, в одной из комнат здания музея специалисты восстановили лепнину, которая была утрачена еще в советское время", - сообщил журналистам мэр.

Специалист по обследованию и реставрационным технологиям в здании Литературного музея Горького Дмитрий Львов добавил, что в процессе реставрации был полностью сохранен каркас здания – балки, перекрытия, бревна.

"При тушении пожара в здании музея внутренние помещения были залиты водой, из-за чего там стала появляться токсичная черная плесень. Поэтому пришлось раскрывать все деревянные конструкции здания и обрабатывать специальными составами, а некоторые части сушить в специальных камерах", - пояснил Львов.

Шалабаев также отметил, что весной, когда будет тепло, продолжится реставрация фасада Литературного музея. Хотя большая часть фасадных работ уже выполнена. Затем начнется благоустройство внутренней территории. Все работы - в графике.

После реставрации музея для посетителей будет открыт цоколь здания, где прежние владельцы особняка хранили ценные бумаги и драгоценности. Юрий Шалабаев не исключил, что первых посетителей музей примет еще до официального окончания всех реставрационных работ.

Напомним, на реставрацию здания Литературного музея имени Горького в Нижнем Новгороде выделили 256,1 млн рублей в 2025 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музей Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
20 ноября 2024 16:01  [941] Реставрация церкви в имении сына Пушкина во Львовке оценена в 66 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph