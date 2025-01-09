Реставрация Литературного музея Горького завершится до конца 2025 года Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Реставрация здания Литературного музея имени Горького на улице Минина, 26 в Нижнем Новгороде завершится до конца 2025 года. Об этом в ходе инспекции реставрационных работ сообщил глава города Юрий Шалабаев. На выездном мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам градоначальника, подрядная организация выполнила аварийно-восстановительные работы на 100%, реставрация стен завершилась на 80%, а лепнины – на 90%.

"В настоящее время специалисты заняты реставрацией тканевых и дубовых интерьеров в особняке. При этом часть работы выполняется непосредственно на месте, а часть – в реставрационных мастерских. Кроме того, в одной из комнат здания музея специалисты восстановили лепнину, которая была утрачена еще в советское время", - сообщил журналистам мэр.

Специалист по обследованию и реставрационным технологиям в здании Литературного музея Горького Дмитрий Львов добавил, что в процессе реставрации был полностью сохранен каркас здания – балки, перекрытия, бревна.

"При тушении пожара в здании музея внутренние помещения были залиты водой, из-за чего там стала появляться токсичная черная плесень. Поэтому пришлось раскрывать все деревянные конструкции здания и обрабатывать специальными составами, а некоторые части сушить в специальных камерах", - пояснил Львов.

Шалабаев также отметил, что весной, когда будет тепло, продолжится реставрация фасада Литературного музея. Хотя большая часть фасадных работ уже выполнена. Затем начнется благоустройство внутренней территории. Все работы - в графике.

После реставрации музея для посетителей будет открыт цоколь здания, где прежние владельцы особняка хранили ценные бумаги и драгоценности. Юрий Шалабаев не исключил, что первых посетителей музей примет еще до официального окончания всех реставрационных работ.

Напомним, на реставрацию здания Литературного музея имени Горького в Нижнем Новгороде выделили 256,1 млн рублей в 2025 году.