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Общество

Нижегородский писатель Захар Прилепин получил награду от Бастрыкина

29 января 2025 18:47  [118] Общество

Фото: Telegram-канал Захара Прилепина

Нижегородский писатель, подполковник Росгвардии, заместитель командира полка "Оплот" Захар Прилепин награжден медалью "Доблесть и отвага" по личному приказу председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Награду Захару Прилепину вручил Герой России, генерал-майор Сергей Петров.

"У нашей страны, как и во все времена, – из друзей только армия, флот и ещё Следственный комитет, при этом линия фронта – везде, но мы выстоим. Во славу Отечества, в память о павших", -  сказал на церемонии вручения награды Захар Прилепин.

Напомним, нижегородский писатель Захар Прилепин получил орден Мужества.

СПРАВКА:

Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин) - российский политический и общественный деятель, известный писатель, филолог, публицист. Сопредседатель партии, председатель палаты депутатов партии, член президиума центрального совета партии, член центрального совета политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Основатель Движения и Гвардии Захара Прилепина. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Родился в 1975 году в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье учителя истории и медсестры. В 1986 году его семья переехала в Дзержинск Нижегородской области.
После окончания средней школы в 1992 году Прилепин переехал в Нижний Новгород. После службы в армии учился в Нижегородском юридическом институте МВД России и служил в ОМОНе, участвовал в боевых действиях в Чечне.

В марте 2022 года Евросоюз ввёл санкции против писателя, так как он "публично выражал поддержку "российским сепаратистам" в Крыму и на Донбассе" и отправлял помощь в Донецк.

В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону СВО.

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Теги:
Захар Прилепин Награждение
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