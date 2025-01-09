СБУ заявила об аресте активов бизнесмена Олега Дерипаски на 50,2 млн долларов Общество

На Украине были арестованы промышленные товары и сырьё на сумму около 50,2 млн долларов, которые, предположительно, принадлежали российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом заявила Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает телеканал "360".

По информации СБУ, суд принял решение об аресте крупной партии промышленных товаров и сырья, которые находились во владении российского предпринимателя. Речь идёт о примерно 500 тысячах тонн бокситов и глинозёма, произведённых на территории Украины. Эти материалы хранились на складах Николаевского глинозёмного завода.

Общая стоимость арестованных активов составила более 2,11 млрд гривен. Эти товары были ключевым компонентом для производства алюминия на российских заводах Олега Дерипаски "Русал".

В материалах дела указано, что арестованные бокситы и глинозём принадлежали олигарху через коммерческую организацию, зарегистрированную в одной из стран Европейского союза.

Напомним, что в феврале 2024 года СБУ предъявила подозрение бизнесмену Олегу Дерипаске. Украинских силовиков заинтересовала компания "Глуховский карьер кварцитов", которая ранее принадлежала российскому предпринимателю. В СБУ отметили, что до начала СВО данная компания поставляла в Россию горную породу, которая использовалась для выплавки стали, а также для производства радиолокационных систем, беспилотников и баллистических ракет "Искандер". На основании этих данных Дерипаске было предъявлено заочное подозрение по семи статьям УК Украины.