ФАС проведёт проверку цен на подсолнечное масло, соль и майонез

Фото:
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку обоснованности оптово-отпускных цен на некоторые продукты питания. В рамках этого расследования будут изучены цены на пищевую соль и майонез, сообщает телеканал "360".
"ФАС направила запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и пищевой соли", — уточнили в ведомстве.
В антимонопольной службе подчеркнули, что компании, которые занимают доминирующее положение на рынке, обязаны соблюдать антимонопольные нормы, предусмотренные российским законодательством. В частности, это касается запрета на установление монопольно высоких цен.
Производителям необходимо будет предоставить ФАС информацию о объёмах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.
В случае выявления нарушений в ходе проверки ФАС примет соответствующие меры антимонопольного реагирования.Ранее Федеральная антимонопольная служба заметила высокую наценку на хлеб в некоторых торговых сетях.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+