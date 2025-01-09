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Общество

ФАС проведёт проверку цен на подсолнечное масло, соль и майонез

30 января 2025 09:25  [109] Общество

Фото: с сайта ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку обоснованности оптово-отпускных цен на некоторые продукты питания. В рамках этого расследования будут изучены цены на пищевую соль и майонез, сообщает телеканал "360".

"ФАС направила запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и пищевой соли", — уточнили в ведомстве.

В антимонопольной службе подчеркнули, что компании, которые занимают доминирующее положение на рынке, обязаны соблюдать антимонопольные нормы, предусмотренные российским законодательством. В частности, это касается запрета на установление монопольно высоких цен.

Производителям необходимо будет предоставить ФАС информацию о объёмах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.

В случае выявления нарушений в ходе проверки ФАС примет соответствующие меры антимонопольного реагирования.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заметила высокую наценку на хлеб в некоторых торговых сетях.

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Теги:
Продовольствие Торговля ФАС
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