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Экономика

ФАС заметила высокую наценку на хлеб в некоторых торговых сетях

15 октября 2024 17:48  [9] Экономика

Федеральная антимонопольная служба России назвала аномально высокой наценку на хлеб в торговых сетях, сообщает ТАСС.

"По нашему мнению, в торговых сетях наценка аномально высокая на такой социально значимый продукт. Она может быть высокой на другие не социально значимые товары, но на хлеб - это избыточно, на наш взгляд", - сказал глава ведомства Максим Шаскольский.

В ФАС отметили особенность ценовой политики торговых сетей: те, допуская высокую наценку на хлеб, оказывают существенное влияние на формирование цены для конечного потребителя.

Ранее цены на хлеб проверили в крупнейших торговых сетях России, в результате чего были обнаружены высокие средние наценки, до 60%.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит ценообразование социально значимых продуктов в 14 торговых сетях.

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Теги:
Продовольствие ФАС Цены
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