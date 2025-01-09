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Общество

Тяжелые случаи менингита зафиксированы в Нижегородской области

30 января 2025 10:55  [173] Общество

Тяжелые случаи менингита зафиксированы в Нижегородской области в начале 2025 года, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека", который ведет медицинский эксперт Алексей Никонов.

По данным источника, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Елена Сидоренкова и её коллеги составили список симптомов: резкое повышение температуры до 40 градусов, рвота, головная боль, жажда и сыпь. Особенно опасна инфекция для детей до года, которые могут заразиться от родителей или других членов семьи.

Чаще всего инфекция проявляется как назофарингит, но возможны осложнения в виде генерализованной формы. Пациенты с менингококковой инфекцией должны быть немедленно госпитализированы, а у контактировавших есть только 72 часа на вакцинацию и химиопрофилактику. Дома можно лечить только носителей менингококка и пациентов с назофарингитом без других детей дошкольного возраста. Важно изолировать больного ребёнка и носителя инфекции для предотвращения распространения инфекции.

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
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