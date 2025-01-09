Врачи фиксируют рост случаев рака полового члена у нижегородцев Общество

Нижегородский уролог Михаил Телешов сообщил об увеличении числа пациентов с диагнозом рак полового члена. В своём Telegram-канале врач рассказал о первых признаках болезни и важности своевременной диагностики.

Среди основных симптомов, на которые следует обратить внимание, врач выделил появление пятен, язв, бородавок, уплотнений, изменения цвета кожи, зуд, боли и выделения. По его словам, каждый случай может иметь свои особенности.

В 2024 году Телешов выявил четыре случая заболевания. Для сравнения, за всю свою практику он не фиксировал такого числа пациентов с этим диагнозом. В одном из случаев мужчина обратился с жалобами на проблемы с мочеиспусканием и отёк головки полового члена, что также стало симптомом болезни.

Врач связывает рост выявленных случаев с повышением уровня осведомлённости населения и более внимательным отношением мужчин к своему здоровью. Телешов подчеркнул, что ранняя диагностика имеет решающее значение. На ранних стадиях опухоль можно удалить, сохранив орган, что значительно улучшает прогнозы и качество жизни пациента.