87-летний курильщик заживо сгорел в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Трагический случай произошёл в садоводческом товариществе "Сормович-4" в Нижегородской области.

Как сообщает ГУ МЧС России по региону, 87-летний мужчина уснул с зажжённой сигаретой, из-за чего начался пожар. Пагубная привычка стоила пенсионеру жизни.

Возгорание на площади 36 "квадратов" был потушен усилиями шести пожарных и двух единиц техники.

Напомним, похожий случай произошел в Нижнем Новгороде. На проспекте Ильича в многоквартирном доме заживо сгорел курильщик.

Ранее сообщалось, что извещатель спас на пожаре целую семью в Нижегородской области.