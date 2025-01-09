87-летний курильщик заживо сгорел в Нижегородской области

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Трагический случай произошёл в садоводческом товариществе "Сормович-4" в Нижегородской области.
Как сообщает ГУ МЧС России по региону, 87-летний мужчина уснул с зажжённой сигаретой, из-за чего начался пожар. Пагубная привычка стоила пенсионеру жизни.
Возгорание на площади 36 "квадратов" был потушен усилиями шести пожарных и двух единиц техники.
Напомним, похожий случай произошел в Нижнем Новгороде. На проспекте Ильича в многоквартирном доме заживо сгорел курильщик.
Ранее сообщалось, что извещатель спас на пожаре целую семью в Нижегородской области.
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