Магнитная буря накроет Нижний Новгород и продлится 5 дней Общество

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В последний день января в Нижний Новгород придёт магнитная буря, которая продлится до 4 февраля. Об этом сообщает портал my-calend.ru.

По прогнозам, геомагнитные колебания начнутся в ночь на 31 января и достигнут уровня в пять баллов, что классифицируется как "умеренная буря". К 2 февраля интенсивность снизится до четырёх баллов (малая геомагнитная буря), но геошторм сохранится ещё два дня.

В периоды таких возмущений многие люди ощущают головную боль, усталость, скачки давления и нарушения сна. Медики советуют избегать стрессов, снизить физическую активность, соблюдать водный баланс и режим сна, чтобы минимизировать возможные последствия магнитных бурь.