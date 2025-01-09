Февраль в Нижегородской области будет теплее обычного Общество

Фото: Кира Мишина

По данным Гидрометцентра России, февраль 2025 года в Нижегородской области ожидается немного теплее, чем в среднем за последние десятилетия. Средняя температура воздуха составит от -6 до -9 градусов, что примерно на 1 градус выше нормы.

Осадков в регионе ожидается в пределах климатической нормы — от 25 до 40 мм за месяц. Это означает, что сильных аномалий в количестве снега не прогнозируется.

Ранее корреспондент НИА "Нижний Новгород" поговорил с синоптиком Ольгой Мокеевой и выяснил, что оттепель продержится в приволжской столице до конца января и сохранится в начале февраля.

Также сообщалось, что глава региона Глеб Никитин поручил подготовить паромную переправу из-за вскрытия Оки в 200 км от Нижегородской области.