Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 января 2025 17:00  [91] Синоптик рассказала, как долго продержится теплая погода в Нижнем Новгороде
28 января 2025 16:24  [190] Колумбарий планируют построить на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде
28 января 2025 16:13  [94] Транснефть-Верхняя Волга рассказала о годовых итогах в сфере энергосбережения
28 января 2025 15:57  [142] Росприроднадзор выявил эконарушения на бывшем заводе "Оргстекло"
28 января 2025 15:56  [110] Поликлинику за 700 млн рублей начали строить в Новопокровском
28 января 2025 15:54  [136] Наступление ранней весны прогнозируют в Центральной России
28 января 2025 15:33  [139] Выбран подрядчик для КРТ в границах улиц Дьяконова и Львовской в Нижнем Новгороде
28 января 2025 15:24  [133] Нижегородцам рассказали о новой мошеннической схеме с сервисом "Росплатёж"
28 января 2025 14:41  [168] Контракты нового типа заключат на 18 нижегородских маршрутах с 1 февраля
28 января 2025 14:13  [228] Стоимость проезда повысится в автобусах Балахны
Общество

Синоптик рассказала, как долго продержится теплая погода в Нижнем Новгороде

28 января 2025 17:00  [91] Общество

Теплая погода продержится в Нижнем Новгорода до конца января и задержится в начале ферваля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Согласно прогнозу, температура воздуха с 29 января по 2 февраля в среднем составит +1+3 градуса. В эти дни будет облачно, возможны кратковременные осадки в виде дождя. По данным Гидрометцентра России, в январе 2025 года средняя температура воздуха была на 6-7 градусов выше средних многолетних значений.

Предварительно, в феврале среднемесячная температура воздуха составит в Нижегородской области -7... -10 градусов. Это примерно соответствует средним многолетним показателям. Количество осадков также прогнозируется в норме (25-40 мм).

Ранее сообщалось, что наступление ранней весны прогнозируют в Центральной России.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
28 января 2025 15:54  [136] Наступление ранней весны прогнозируют в Центральной России
27 января 2025 12:00  [300] Дожди и до +4 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе
23 января 2025 07:29  [472] Резкое потепление идет на Нижний Новгород
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph