Синоптик рассказала, как долго продержится теплая погода в Нижнем Новгороде Общество

Теплая погода продержится в Нижнем Новгорода до конца января и задержится в начале ферваля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Согласно прогнозу, температура воздуха с 29 января по 2 февраля в среднем составит +1+3 градуса. В эти дни будет облачно, возможны кратковременные осадки в виде дождя. По данным Гидрометцентра России, в январе 2025 года средняя температура воздуха была на 6-7 градусов выше средних многолетних значений.

Предварительно, в феврале среднемесячная температура воздуха составит в Нижегородской области -7... -10 градусов. Это примерно соответствует средним многолетним показателям. Количество осадков также прогнозируется в норме (25-40 мм).

Ранее сообщалось, что наступление ранней весны прогнозируют в Центральной России.