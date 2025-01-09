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Общество

Житель Нижегородской области выиграл 1 млн в новогодней лотерее

30 января 2025 12:51  [113] Общество

Фото: внешняя пресс-служба Столото

Житель Дзержинска Валерий Лаптев стал одним из 90 лотерейных миллионеров по итогам новогоднего тиража «Русского лото». В праздничном розыгрыше 1 января 2025 года он выиграл 1 миллион рублей.  

Лотерейные билеты давно стали семейной традицией Лаптевых. Несколько лет назад Валерий Павлович начал дарить их близким на Новый год, и в этот раз удача улыбнулась именно ему. Билет, принесший крупный выигрыш, оказался среди шести, которые мужчине преподнёс сын.  

«Эмоции не передать словами! Это как если бы вам вдруг сообщили, что завтра вы отправляетесь в космос. Этот год стал для меня по-настоящему счастливым – я не только выиграл миллион, но и узнал, что вскоре стану дедушкой», – поделился победитель.  

Валерий Лаптев работает руководителем складского отдела на предприятии химической промышленности. В свободное время увлекается рыбалкой на Оке и Волге, куда отправляется на своей моторной лодке. На что потратить призовые деньги, он пока не решил.  

В целом жители Нижегородской области в новогоднем тираже выиграли более 61 миллиона рублей. В регионе было приобретено 270 952 билета, которые оказались выигрышными, а сразу три участника розыгрыша стали миллионерами.

Ранее сообщалось, что игрушка помогла нижегородской пенсионерке выиграть в лотерею 1 млн рублей.

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Теги:
Деньги Лотереи
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