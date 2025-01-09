Детям запретили купаться без взрослых в Нижегородской области Общество

Депутаты Заксобрания Нижегородской области запретили несовершеннолетним купаться в водоемах без сопровождения взрослых ради их безопасности. Внесение изменений в закон Нижегородской области, регулирующий ограничение пребывания детей в общественных местах, было одобрено на заседании ЗСНО 30 января.

Отныне детям до 16 лет разрешено будет находиться на водных объектах только в присутствии родителей или других взрослых. Это правило будет действовать как в период купания, так и во время ледохода и зимой.

Законопроект был принят в двух чтениях. Уточняется, что такое решение было принято в связи с участившимися случаями гибели детей на водоёмах в последние годы.

Ранее сообщалось, что правила использования водных объектов утвердили в Нижнем Новгороде.