Детям запретили купаться без взрослых в Нижегородской области

Депутаты Заксобрания Нижегородской области запретили несовершеннолетним купаться в водоемах без сопровождения взрослых ради их безопасности. Внесение изменений в закон Нижегородской области, регулирующий ограничение пребывания детей в общественных местах, было одобрено на заседании ЗСНО 30 января.
Отныне детям до 16 лет разрешено будет находиться на водных объектах только в присутствии родителей или других взрослых. Это правило будет действовать как в период купания, так и во время ледохода и зимой.
Законопроект был принят в двух чтениях. Уточняется, что такое решение было принято в связи с участившимися случаями гибели детей на водоёмах в последние годы.
Ранее сообщалось, что правила использования водных объектов утвердили в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+