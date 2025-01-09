Число ДТП в Нижегородской области снизилось почти на 2% за год Общество

4593 ДТП произошло на дорогах Нижегородской области за 2024 год, что на 1,6% меньше, чем в 2023-м (4667). Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции региона, полковник полиции Владимир Ежов на пресс-конференции в НОИЦ 30 января.

По данным ГИБДД, в области зафиксировано и снижение числа погибших в автоавариях. Если в 2023 году на дорогах региона смертельные травмы получили 344 человека, то в 2024 году 342.

В число самых аварийных районов в 2024 году вошли Богородский, Лысковский, Навашинский, Уренский, Семеновский, Вознесенский, а также Шарангский и Шатковский.

Ранее сообщалось, что Канавинский и Советский районы стали лидерами по числу ДТП в Нижнем Новгороде.