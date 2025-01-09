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Происшествия

Канавинский и Советский районы стали лидерами по числу ДТП в Нижнем Новгороде

24 января 2025 09:16  [38] Происшествия

Фото: пресс-служба ГАИ по Нижегородской области

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде произошло 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых травмы различной степени тяжести получили 56 человек, включая 6 детей.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, основные типы аварий — это столкновения транспортных средств (21 случай), наезды на пешеходов (14 случаев) и падения пассажиров (7 случаев).

Наибольшее количество инцидентов было зарегистрировано в Канавинском и Советском районах, где произошло по 11 ДТП с пострадавшими. Наименьшее количество происшествий зафиксировано в Автозаводском районе — всего 2 ДТП. Также в Приокском районе произошло 9 аварий, в Нижегородском — 8, в Ленинском — 7, в Московском — 5 и в Сормовском — 3.

Основными нарушениями правил дорожного движения стали: неправильный обгон, нарушения при проезде пешеходных переходов, превышение скорости, не соблюдение дистанции, а также игнорирование сигналов светофора. Среди пешеходов наиболее распространённое нарушение — переход дороги в неположенных местах, даже если переход виден.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, особенно в условиях плохой видимости или непогоды, и напоминает пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах.

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Теги:
Госавтоинспекция ДТП Статистика
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