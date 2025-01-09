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Общество

5-вагонные составы купят для нижегородского метро после открытия новых станций

30 января 2025 14:24  [138] Общество

После открытия станций "Сенная" и "Площадь Свободы" в нижегородском метрополитене появятся пять новых пятивагонных поездов. Об этом рассказал начальник электродепо МП "Нижегородское метро" Михаил Глебов на круглом столе, который прошёл в Доме народного единства. Его слова приведены в телеграм-канале "МетроНН".

Со слов Глебова, рассматриваются варианты приобретения составов типа "Москва" 765 проект и 725-й серии, которые уже второй год подряд закупаются для метро Санкт-Петербурга. Он также отметил, что планируется закупать вагоны, которые будут отделены друг от друга дверями для повышения безопасности.

Четыре состава будут эксплуатироваться на Автозаводской линии, а один — на Сормовско-Мещерской. В прошлом году на приобретение поездов было выделено 4,3 млрд рублей.

По мнению доцента кафедры "Автомобильный транспорт" НГТУ имени Алексеева Михаила Корчажкина,  с появлением новых станций метро количество пассажиров и объём перевозок увеличатся.  Он подчеркнул, что на сегодняшний день метро в Нижнем Новгороде — один из самых безопасных видов транспорта в городской транспортной системе.

Во время дискуссии участники круглого стола предложили рассмотреть возможность внедрения мобильной связи на участках между станциями, сделать более заметными границы между платформой и краем перрона, а также запустить вагоны, украшенные символикой, посвящённой 40-летию нижегородского метро и первому составу.

Ранее сообщалось, что оплатить проезд в метро Нижнего Новгорода можно билетом с QR-кодом.

 

 

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Теги:
Городское хозяйство Метро Общественный транспорт
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