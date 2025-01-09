Оплата проезда улыбкой в нижегородском метро подешевела до 25 рублей Общество

Фото: Никита Духник

Проезд в нижегородском метро подешевел до 25 рублей за оплату улыбкой.

Как сообщает ГУММиД в Telegram-канале "Метро НН", скидку более 30% на пользование нижегородским метрополитеном предлагает Центр биометрических технологий (ЦБТ). По правилам акции, при оплате с помощью биометрии в период с 13 января до 13 апреля проезд в нижегородском метрополитене обойдется в 25 рублей.

Оплата проезда в метро по биометрии стала доступна нижегородцам с 11 декабря прошлого года. Чтобы использовать опцию "Оплату улыбкой", необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе, сделать селфи в приложении "Госуслуги. Биометрия" и подключить к оплате карту любого банка.

Ранее сообщалось, что тарифы на проезд в электричках в Нижегородской области изменятся с 15 января. Кроме того, сообщалось, что с 16 января в троллейбусах Нижнего Новгорода будет введена оплата проезда геолокацией.