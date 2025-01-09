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Общество

Нижегородские врачи спасли ребенка, подавившегося куриной костью

30 января 2025 13:20  [83] Общество

Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"

Врачи Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) успешно удалили куриную кость из дыхательных путей полуторагодовалого ребенка. Инородное тело выявили спустя месяц после появления тревожных симптомов, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека". 

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением НОДКБ Александр Дворянинов, у малыша начались приступы кашля во время еды, но рентген не показал посторонних предметов. В течение нескольких недель ребенка безуспешно лечили антибиотиками и ингаляциями, однако состояние не улучшалось. Только после неэффективности стандартной терапии педиатр заподозрил, что в дыхательных путях может находиться инородное тело. Этот диагноз подтвердился в стационаре, где врач-эндоскопист Александр Дворянинов провел успешную операцию по извлечению кости.  

Напомним, в конце прошлого города нижегородские медики спасли два пальца подростку, взорвавшему петарду в ТЦ.

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Теги:
Врачи Дети Здравоохранение
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