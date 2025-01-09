Многодетные семьи в Нижегородской области получат бесплатный доступ в музеи Культура и отдых

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли закон, который расширяет меры социальной поддержки для многодетных семей. Теперь они смогут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки, организованные бюджетными учреждениями.

Ранее такое право предоставлялось только раз в месяц, но теперь семьи с тремя и более детьми смогут посещать культурные объекты в любой будний день и без ограничений по количеству визитов. Конкретный порядок и условия предоставления этой льготы будет определять правительство региона.

Председатель регионального парламента Евгений Люлин пояснил, что решение снять ограничения на число посещений было принято по просьбе самих многодетных родителей. Однако на выходные дни бесплатный вход пока не распространяется, так как в эти дни культурные учреждения испытывают наибольший наплыв посетителей.

Разработкой инициативы занимался комитет по социальным вопросам Заксобрания совместно с министерством культуры Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородские многодетные семьи смогут отслеживать статус своей заявки на получение земельного участка в онлайн-формате.