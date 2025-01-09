Названы 8 округов Нижегородской области с наибольшим числом смертельных ДТП

Начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Ежов заявил о росте показателей дорожно-транспортной аварийности в восьми округах Нижегородской области, включая увеличение числа погибших и пострадавших. Это было озвучено им на пресс-конференции в НОИЦ 30 января.
Так, наиболее тревожная обстановка наблюдается в Богородском, Спасском, Вознесенском, Большемурашкинском, Сокольском, Навашинском, Уренском и Шатковском округах, где возросло как общее количество аварий, так и число людей, получивших травмы в их результате.
Больше всего ДТП со смертельным исходом в минувшем году фиксировалось в Кстове, Боре, Навашине, а также Выксунском, Семеновском и Лысковском округах. Примечательно, что наиболее высокая доля таких аварий произошла не на федеральных магистралях, а на загородных дорогах местного значения.
Кроме того, руководитель нижегородского УГИБДД подчеркнул, что общее количество дорожных происшествий в регионе увеличилось после открытия трассы М-12.
Ранее сообщалось, что число ДТП в Нижегородской области снизилось почти на 2% за год.
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