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Общество

Названы 8 округов Нижегородской области с наибольшим числом смертельных ДТП

30 января 2025 14:46  [116] Общество

Начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Ежов заявил о росте показателей дорожно-транспортной аварийности в восьми округах Нижегородской области, включая увеличение числа погибших и пострадавших. Это было озвучено им на пресс-конференции в НОИЦ 30 января.

Так, наиболее тревожная обстановка наблюдается в Богородском, Спасском, Вознесенском, Большемурашкинском, Сокольском, Навашинском, Уренском и Шатковском округах, где возросло как общее количество аварий, так и число людей, получивших травмы в их результате.

Больше всего ДТП со смертельным исходом в минувшем году фиксировалось в Кстове, Боре, Навашине, а также Выксунском, Семеновском и Лысковском округах. Примечательно, что наиболее высокая доля таких аварий произошла не на федеральных магистралях, а на загородных дорогах местного значения.

Кроме того, руководитель нижегородского УГИБДД подчеркнул, что общее количество дорожных происшествий в регионе увеличилось после открытия трассы М-12.

Ранее сообщалось, что число ДТП в Нижегородской области снизилось почти на 2% за год.

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Теги:
ГИБДД ДТП Смертность
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