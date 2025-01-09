Аварийный дом в Московском районе Нижнего Новгорода изымают для сноса Общество

Фото: "Яндекс Панорамы"

Администрация Нижнего Новгорода планирует изъять аварийный дом на улице Героя Давыдова, 7 литера А в Московском районе для расселения и сноса. Об этом сообщается в постановлении на сайте муниципалитета.

Двухэтажный кирпичный дом был построен в 1950 году. В нем расположено 8 квартир. Он был признан аварийным и подлежащим сносу в ноябре 2017 года.

Департаменту строительства и капремонта Нижнего Новгорода предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее собственникам.

Напомним, четыре аварийных дома снесут в Советском районе за 10 млн рублей.