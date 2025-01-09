Аварийный дом в Московском районе Нижнего Новгорода изымают для сноса

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Администрация Нижнего Новгорода планирует изъять аварийный дом на улице Героя Давыдова, 7 литера А в Московском районе для расселения и сноса. Об этом сообщается в постановлении на сайте муниципалитета.
Двухэтажный кирпичный дом был построен в 1950 году. В нем расположено 8 квартир. Он был признан аварийным и подлежащим сносу в ноябре 2017 года.
Департаменту строительства и капремонта Нижнего Новгорода предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее собственникам.
Напомним, четыре аварийных дома снесут в Советском районе за 10 млн рублей.
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